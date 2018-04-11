Haber: Semih Baykal



İstanbul plakalı bir araçla Bolu’ya gelen ve dikkat çekmemek için kalabalık olan Bolu halk pazarını tercih eden S.A. ve İ.Y. isimli iki şahıs pazarcılara sahte para vererek alışveriş yaptı. Bunu haber alan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal Pazar yerinden şahısları aramaya başladı. Kısa sürede şahısları tespit eden Mustafa Altındal, hemen durumu polislere bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki şahsı suçüstü yakaladı. Ekipler, şahısların pazarcılardan yaptığı alışverişler kullandığı 6 bin 220 lira sahte para ile sahte paralara karşılık para üstü olarak aldıkları 2 bin 845 lirayı da ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahısların daha önceden de aynı suçtan sabıkası bulunduğu ve haklarında arama kararı olduğu belirtildi.