Haber: Kasım Şahin

Belediyenin çöp toplama ünitesi kurulumu talihsiz olaylar sebebi ile seyirlik görüntülere neden oldu. Dikkatsiz yapılan çalışma sonrası su borusu patladı. Yollar göle döndü birçok genç çam ağacı fidanı kesildi. Bolu Belediyesi kaş yapayım derken adeta göz çıkarttı. Dün sabah saatlerinde Bolu Kalıcı Konutlar Kapalı Pazar mevkiinde, yer alan ara sokakta çöp bidonlarının yerin altına konulması çalışması esnasında, bölgenin ana su boru hattı kepçe tarafından parçalandı. Bir anda tazyikli bir şekilde akan su bölgeyi göle çevirirken, ikinci bir hata daha yapıldı ve bazı çam ağaçları köklerinden sökülürken, birçok çam ağacının dalları budandı.

Bu bilinçsiz çalışmayı ve çam ağaçlarının katledişini gören bölge sakinleri, Belediye çalışanlarına tepki gösterdiler. Bazı çam ağaçlarının köklerinden kesildiğini ve birçok çam ağacının gövde dallarının kesilerek çevreye atıldığını, sokakların ise sular altında kaldığını dile getiren vatandaşlar; “Bu nasıl çalışma anlayışı? 3 tane çöp bidonunu yere gömecekler diye adeta çevre katliamı yapılmıştır. Sokaklarımızın sular altında kaldığına mı yanalım? Güzelim çam ağaçlarının kesildiğine mi? Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın derhal konu ile ilgilenmesini bekliyoruz” diye konuştular.