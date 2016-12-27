Haber: Kasım Şahin

Ülke genelinde olduğu gibi Bolu’da da soğuk havaların şiddetini artırmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı beklenirken otomobil sahipleri hızla araçlarının lastiklerini, kışlık lastiklerle değiştirmeye başladı. Herkesten önce giderek Belediye Makam aracının lastiklerini değiştiren Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da bu konuda vatandaşlara örnek teşkil etti.

“KIŞ LASTİĞİ HAYAT KURTARIR”

Kırcalı otomotiv sahiplerinden Rafet Kırca, “Hiç unutulmamalı ki lastik; bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımı trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik araca ve mevsime uygun lastiktir. Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartıdır. Kış lastiği +7 derece ve altındaki sıcaklıklarda daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltır, hayat kurtarır. Biz de Kırcalı Otomotiv olarak akıcı ve güvenli bir trafik için tüm sürücüleri kış lastiği konusuna duyarlı olmaya davet ediyoruz. Makam aracının lastiklerini değiştirerek vatandaşlarımıza örnek olan Belediye Başkanımız Aladdin Yılmaz’a da teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.