Başkanlar çileden çıktı



Haber:Erdal Tanrıverdi

İlin bazı yerlerine asılan pankartlarla Hamsi Festivali yapılacağı duyurulan alana kurulan satış çadırları esnafın sert tepkisine neden oldu. Sadece esnafların değil esnaf odaları başkanlarının da sert şekilde eleştirdiği organizasyonda Korona virüs tedbirlerinin de hiçe sayıldığı gözlemlendi. Bu ortamda bu izni kim veriyor? Bir an önce BESOB ile buna çözüm üretmek gerek. Lokanta ve benzeri gıda satan işyeri sahiplerinin sesine kulak vermek gerekir diyen esnaflar oda başkanlarına duruma müdahale etme çağrısında bulundu. Konuyla ilgili tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getiren Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret ve Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, “Bu organizasyona kim izin verdi” diye sordular.

TAHİR GAYRET;

Kime anlatalım derdimizi anlayan dinleyen yok. 22/kasım/2020 Bolu Kızılay Parkı saat 19.45 lokantalar Kahveler Dükkanlar kapalı burada her şey serbest yeme içme ne hijyen ne maske ne mesafe hak getire… Allah esnaf kardeşlerime sabırlar versin ne diyelim bu günlerde geçecek inşallah… Bu yapılan ne alaka anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu sorumsuzluk neyin nesi. Esnaf kapatılıyor.Sanki bu alanda satılan mamuller Bolu’da yokmuş gibi insanlar buraya yönlendiriliyor. Ne mesafe ne hijyen ne temizlik var. Kalabalıkta otur ve ye aklım tutulacak. Biz esnafımıza birşey veremiyoruz birde bunlar çıkıyor hayır olur inşallah ne diyeceğimi bilemiyorum.

MURAT ABAK;

Lokantalar, pastaneler, kafeler kapatılırken,Kızılay Parkında festival yapmak anlaşılır gibi değil. Kızılay Parkında ki Hamsi Festivali niye daha sonra yapılamaz mıydı? Lokantacı Esnafımıza bunu anlatmakta güçlük çekiyorum. Tek suçlu vergisini ödeyen kara kara düşünen batma noktasına gelen lokanta kafe esnafı mı? Bunu Bolu esnafına layık görenleri Allah’a havale ediyorum.