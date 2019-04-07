Başkanlar makamlarına oturdu

MHP'den Mudurnu Belediye Başkanı seçilen Necdet Türker, belediye meclisi üyelerle Mudurnu Adliyesine gelerek burada görev yapan hakimve savcıları ziyaret etti. Türker, ziyaretlerin ardından adliyenin duruşma salonunda İlçe Seçim Kurulu Başkanı AbdullahÖzhölçek'ten mazbatasını aldı. Mazbata töreninde AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yağın, MHP İlçe Başkanı Mehmet Yıldız MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran katıldı. Daha sonra Mudurnu Belediyesine geçen Türker, mevcut belediye başkanı Mehmet İnegöl'den görevini teslim aldı.

Mudurnu ilçesine bağlı TaşkestiBelde Belediye Başkanı Tahsin Özcan’da mazbatasını aldı. Belde de AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahsin Özcan, beraberindeki Belediye Meclis üyeleriyle Mudurnu Adliyesine giderek, burada görev yapan hakim ve savcıları ziyaret etti. Daha sonra adliyenin duruşma salonuna geçen Özcan, mazbatasını ilçe seçim kurulu başkanından aldı. Özcan'ın belediye başkanlığı görevine önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek devir teslim töreniyle başlayacağı öğrenildi.

Yeniçağa ilçesinde tekrar belediye başkanı seçilen Recayi Çağlar, Gerede Adliyesine giderek ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Daha sonra ilçeye dönen Çağlar, yeniden görevine başladı. Çağlar, yaptığı açıklamada yüzde 67'lik bir oranla ikinci defa belediye başkanı seçildiğini belirterek, kendisine oy veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Dörtdivan ilçesinde bağımsız aday olarak belediye başkanı seçilen Hamza Efe de mazbatasını ilçe seçim kurulundan aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Dörtdivan Belediyesine gelen Efe, belediye başkanlığı görevini mevcut başkan Hasan Uzunoğlu'ndan teslim aldı. Efe, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu kardeşiniz ise ateşten bir gömleği giymiş. İlçe halkımız tarafından bu emanet bize tebliğ edilmiştir. Bundan sonra biz sadece bize oy verenlerin değil bütün Dörtdivan halkının gönüllerine girmeye talibiz. Herkesin başkanı olarak bize tevdi edilen bu kutsal görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Gerede ilçemizde Mustafa Allar ilçe halkı tarafından ikinci kez göreve getirildi. Mazbatasını alan Allar tekrar görevine başladı. Mengen İlçemizde ise yine eski başkan Turhan Bulut açık ara seçimi kazanarak beş yıllığına belediye başkanlığı makamına oturdu. Göynük ilçemizde MHP adayı Ahmet Çankaya, Kıbrıscık’ta CHP adayı Emin Tekemen, Seben’de AK Parti Adayı Fatih Kavak, mazbatalarını ve makamlarını devraldılar.