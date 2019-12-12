Başkanlar Reis-i Cumhurla buluştu

Haber: BMA

AK Parti tarafından Ankara Ticaret Odası(ATO) Congresium’da, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası düzenledi. Programa ilimiz Bolu’dan Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’nün yanı sıra Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ile İl-İlçe Kadın Kolları Başkanları ve yöneticileri de katıldılar.

Belediyeler 6. Kadın Şurasında açtıkları standlar ile ilçelerin tanıtımını da yaptılar. Programa katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Gerede, Karacasu, Seben ve Yeniçağa’nın standları ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanları Fatih Kavak, Mustafa Allar, Celal Beydili ve Recayi Çağlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taleplerini iletme fırsatı buldular. Tanıtım standlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile çok sayıda Bakan ve AK Parti yöneticisi de ziyaret etti. Ziyaretlerde Belediye Başkanları konuklarına hediyeler takdim ettiler.

SEBEN’İN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TAKDİM ETTİ

Gerçekleşen program sonrası açıklamalarda bulunan Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odasında AK Parti Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurasında ilçemizin tanıtımı amacıyla açmış olduğumuz standımızı ziyaret etti. Yöresel ürünlerimizin yer aldığı hediye sepetimizi kendilerine takdim ettim ve Seben’den vatandaşlarımızın selamlarını ilettik. Kendilerinin de Seben’e selam ı var” dedi.

GERKONSAN DOSYASINI ERDOĞAN’A VERDİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın düzenlediği Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası Programında yer aldığımız standımızı ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye Gerede’mize özgü hediyeleri takdim ederken hem Zat-ı Devletlerine hem de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye Gerkonsan dosyamızı ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunarım” dedi.

YENİÇAĞA OSB İÇİN DESTEK İSTEDİ

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar yaptığı açıklamada, “Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası Programı ilçemizi tanıtmak adına açtığımız standı ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza Yeniçağa OSB için yardımlarını talep ettim. Yeniçağa halkına selamları var” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili ise, “Ankara Ticaret Odasında Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasına katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Partimizin kıymetli Bakanları ve yöneticileri ile bir araya geldik. Kendileriyle beldemizde yapacağımız çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk” açıklamalarında bulundu.