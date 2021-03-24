Başkanlar zirvesinden önemli kararlar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP’li 21 belediye başkanının imzaladığı bildirgede su yönetiminde yapılması gereken ilkesel değişiklikler ve hemen atılması gereken adımlara yer verildi. Özcan, hassasiyet gösterdiği birçok konuya bir yenisini daha ekledi. İzmir'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında “Su Yönetiminde Liderlik ve Politikalar” temasıyla Başkanlar Zirvesi yapıldı. Manifestoda iklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltarak kuraklıkla mücadelede başarılı olabilmek için su yönetiminde “katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmak ve tüm kullanım alanlarında arzın değil talebin yönetilmesi. Su yatırımlarının havza ölçeğinde planlanması ve doğanın su döngüsünün korunması. Suyun ekosistem ve sektörler arası döngüsel kullanımı” başlıklarında 5 ilkesel değişikliğin yapılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca bu ilkeler doğrultusunda hemen atılması gereken 10 somut adım da manifestoda yer aldı. Bu somut adımlar arasında tüm paydaşların mutabakatı alınarak hazırlanan bir Su Kanununun yürürlüğe konması ve su havzası planlama konusunda ortak düşünce oluştu. Uygulamalarında yerel yönetimlerin güçlü ve yetkili yapılar haline getirilmesinin su yatırımlarının lokasyon ölçekli bütüncül planlarla uyumlu olarak hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Paris İklim Anlaşmasının ivedilikle onaylanması, “İklim Değişikliği Kanunu Tasarısı” üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması, Salda Gölü, Burdur Gölü, Tuz Gölü, Seyfe Gölü ve diğer sulak alanların tahribatının sonlandırılarak restore edilmesi ve doğal su döngülerinin korunması gibi maddeler öne çıktı.