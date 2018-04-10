Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 173. yıldönümünü yurdun dört bir yanında kutluyor. İlimiz siyasileri ve belediye başkanları da huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın bu önemli gününde birer mesaj yayınlayarak Emniyet güçlerinin Polis Haftasını kutladılar. İşte kutlama mesajları:

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl: “Gece-gündüz, tatil-bayram demeden, çok ağır çalışma şartları altında, hayatını tehlikeye atarak görev yapan polislerimiz; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve Türk Milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımın tam olduğunu ifade ediyorum. Bu vesile ile Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, yurdumuzun her köşesinde özellikle de ilçemizde görev yapan Emniyet Müdürlüğü Personellerinin Polis Haftasını kutluyorum.”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar: “Ülkemiz ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan, gecesini gündüzüne katarak bin bir türlü suç ve suçlularla mücadele ederek toplumun huzuru için çalışan tüm polislerimizin Polis Haftasını kutluyorum. 173 yıldır, milletimizden aldığı güç ile vatanımıza yönelik her türlü tehdidi bertaraf eden Türk Polis Teşkilatımızın bu önemli kuruluş günü dolayısıyla ebediyete intikal eden şehitlerimizi de saygı ve rahmetle yad ediyorum.”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu: "Kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut: “Toplum ve fert olarak huzur ve güven içinde yaşıyor olmamızın teminatı, birlik ve beraberliğimizin devamı için fedakarca hizmet veren Polis Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Gününü kutluyor, görevi başında şehit düşen aramızdan ayrılan güvenlik mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında olan personele sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar: “Emniyet teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutlar, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize rahmet; Türk Polis Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlık ve başarılar dilerim.”

Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir: “Ülkemizin dört bir tarafında görevlerini başarıyla yerine getiren tüm polislerimizin ve İlçe Emniyet Teşkilatı mensupları tüm polislerimizin, Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. Bu vesileyle de tüm şehit polislerimize Allah’tan rahmet diler, gazi polislerimize de uzun ömürler dilerim.”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay: “Vatanımızın her bir köşesinde büyük özveri ile çalışan, Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun. Görevi başında Şehit düşen Polislerimizi rahmet, Gazilerimizi minnetle anıyorum.”

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu: “Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Polis Teşkilatımızın kahramanları 173 yıldır bu görevi eksiksiz yerine getiriyor. Polislerimize minnettarız. Polislerimizle gurur duyuyoruz. Güç şartlar altında görev yapma gayretindeki polislerimiz, insanlarımızın can ve mal güvenliğini yasalar çerçevesinde korurken hayatlarını tehlikeye atıyor. Terör belası ile mücadele ederken kahramanca canlarını dahi feda ederek şehit düşüyor, gazi oluyor. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan polislerimize Milletçe şükran duyuyoruz. “