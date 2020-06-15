Başkanlardan TSK’ya destek mesajı

Haber: BMA

Son zamanlarda terör örgütü PKK’nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.

“RABBİM ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN”

Operasyonun başlamasının hemen ardından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak birer mesaj yayınlayarak TSK’ya destek verdi.

Allar mesajında, “Pençe Kartal harekatıyla, teröristlere ait hedefleri yerle bir edip yurda dönen kahraman askerlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim şanlı ordumuzu daima muzaffer eylesin” dedi.

Kavak ise destek mesajında şu ifadelere yer verdi: “Pençe Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun İnşAllah.”