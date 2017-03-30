Haber: BMA

Bolu’da bulunan ilçe belediye ve belde belediye başkanları üç ayların başlaması ve Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayınladılar. Yayınladıkları mesajlarda birlik ve barışa vurgu yapan başkanların mesajları ise şu şekilde:

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar

“Değerli hemşehrilerim, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç ayların müjdecisi, Regaip Kandili’nizi tebrik eder, Recep ve Şaban aylarının bizlere mübarek olmasını, sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan ayına ulaşmamızı Cenab-ı Hak´tan niyaz ederim. Ülkemize, milletimize, ilçemize huzurlu, sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim.”

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut

“Ülkemizin, milletimizin, Hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaib Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa , sevgi ve huzur getirmesini, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı gönülden dilerim.”

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar

“Rahmet ve mağfiret rüzgarlarının estiği, manevi iklimin doya doya teneffüs edildiği mübarek üç aylara erişmenin mutluluğunu içimizde yaşamaktayız. Bu mübarek gecede yapılacak dualar birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin, kardeşlik duygularımızı pekiştirsin. Duam ve temennim odur ki; içinde bulunduğumuz mübarek üç aylar ve Ragaib Kandili gecesi, edeceğimiz duaları ve tövbeleri kabul etsin. Yüce Rabbimiz, bizlere kapısına salih amellerle gitmemizi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam alemi olmak üzere Yeniçağa’lı hemşerilerimizin mübarek Receb ayını ve Regaip kandilini tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan iki cihan saadeti niyaz eylerim.”

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan

“Mübarek Üç Aylar’ın müjdecisi Regaip Kandili’nin sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik duygularının gönüllerimize kattığı aydınlığın, İslam aleminden tüm dünyaya yayılmasını temenni ederim. Müslümanlar olarak rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Millet olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde tüm hain terör örgütleri ve şer odaklarına karşı, birlik ve beraberliğimizi mübarek günler vesilesiyle daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Regaip Kandili ile başlayan Üç Aylar’ın ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve refah getirmesi diliyorum."

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ

“Yardımlaşma ve dayanışma hislerinin, hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Üç ayların müjdecisi Regaip kandilinin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam Alemi’nin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Alemi’nin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu

“Bu gece yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve onun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir. Peygamber Efendimiz duaların reddedilmeyeceği beş geceyi şöyle ifade buyurmaktadır. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez kabul olunur. Recep’in ilk gecesi, Şaban yarısı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Cuma gecesi, Kurban Bayramı gecesi. Böylesi feyiz ve bereketle dolu olan geceler bizi yeni bir silkinişle kendimize ve dolayısıyla Rabbi'mize döndürmeye en güzel vesilelerdir. Regaip Kandil’inin başta Dörtdivan Halkı olmak üzere tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diler barış huzur ve kardeşliğe vesile kılmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.”

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik

“Bir kez daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili

“Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için dua edenlerin, dualarının kabul olduğu bir Regaip Kandili’ne daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu mübarek günler vesilesiyle kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Bu güzel günlerde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyor, bu duygularla hemşerilerimin ve tüm İslâm dünyasının mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”