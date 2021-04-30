Başkantam kapanmada mesaide

Haber: Onur Akçelik

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, muhtarlarla birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği inceleme gezilerine tam kapanma sürecinde de devam ediyor. Gittiği her mahallede, mahallenin muhtarı ile birlikte sorunları yerinde inceleyen Başkan Özcan, son olarak Dodurga ve Sarıcalar Mahallerini ziyaret etti. Dodurga ve Sarıcalar’ın, sonradan mahalleye dönüştürüldüğünün altını çizen Başkan Özcan, “Kısmen on sekizler tamamlanmış. İnşallah bu sene, bu mahallelerimizde gözle görünür işler gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Mahallelerde gerçekleştirdiği inceleme gezilerini tam kapanma sürecinde de devam ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün Dodurga ve Sarıcalar Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Özcan’a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz ve daire müdürleri de eşlik etti. Sonradan mahalleye dönüştürülen Dodurga ve Sarıcalar’da çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Başkan Özcan, “Sabah erken saatlerde Dodurga Mahallemize geldik. Mahallemizin muhtarı, değerli kardeşim Sabri Şenel ile birlikte tüm sokakları ve caddeleri dolaştık. Öncelikli olarak halledilmesi gereken sorunlara baktık. Bu bölge geri kalmış bir bölge. Sonradan mahalle olan bölgelerimizden bir tanesidir. Kısmen on sekizler tamamlanmış ve önümüzdeki yıllarda tamamen düzene girecek. Bu mahallemizde çok sorunlu, çözümü şuan için mümkün olmayan alanlar da var. Tapusuz binalar dahi var. Doğalgaz sorunu önemli ölçüde çözüldü. Birkaç ev ile ilgili sorun var. Hep birlikte hızlanmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene, bu mahallemizde gözle görünür işler gerçekleştireceğiz” dedi.

Dodurga Mahalle Muhtarı Sabri Şenel ise Başkan Özcan’ın gerçekleştirdiği incelemelerden memnun olduklarını belirtirken, “Öncelikle Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan Beye Fen İşleri Müdürü Feridun Beye, Adnan Beye ve belediye personelimize bugüne kadar bize vermiş oldukları emeklerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımın yürüttüğü incelemelerden çok memnunuz. Her zaman her konuda bizlere destek oldular” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan Dodurga Mahallesi’nden sonra Sarıcalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yıldırımer ile birlikte Sarıcalar’da da incelemelerde bulundu.