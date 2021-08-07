Başkanvekili görevi Ekrem Serin’de

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 5 gün il dışına çıkması sebebiyle başkanlık görevini Hüseyin Ekrem Serin üstlenecek.

Başkanvekili görevi Ekrem Serin’de

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 5 gün il dışına çıkması sebebiyle başkanlık görevini Hüseyin Ekrem Serin’e bıraktı. Başkanvekili Ekrem Serin, 5 gün boyunca Bolu Belediye Başkanvekili olarak görev yapacak.

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