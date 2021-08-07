Başkanvekili görevi Ekrem Serin’de

Haber: C. Kutay Aykan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 5 gün il dışına çıkması sebebiyle başkanlık görevini Hüseyin Ekrem Serin’e bıraktı. Başkanvekili Ekrem Serin, 5 gün boyunca Bolu Belediye Başkanvekili olarak görev yapacak.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 5 gün il dışına çıkması sebebiyle başkanlık görevini Hüseyin Ekrem Serin üstlenecek.
Haber: C. Kutay Aykan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 5 gün il dışına çıkması sebebiyle başkanlık görevini Hüseyin Ekrem Serin’e bıraktı. Başkanvekili Ekrem Serin, 5 gün boyunca Bolu Belediye Başkanvekili olarak görev yapacak.