Başkasının ÇKS belgesi ile TMO’ya satış yapanlara göz açtırılmayacak!



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, 28 Temmuz’dan 15 Ağustos’a kadar Bolu’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerden arpa ve buğday primli satın alacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından ilimiz genelindeki çiftçiler mahsullerini satmak için TMO’nun alım yaptığı Bolu Patates Pazarı’nın yolunu tuttu. Alımlar sadece Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticilere yönelik oldu. Durumdan faydalanmak isteyenler karşısında Başkan Hakkı Fidan göz açtırılmayacağını belirtti.

ÇKS BELGESİNİN TÜCCAR VE ŞİRKETLERE KULLANDIRMASI SUÇTUR

Başkasının ÇKS belgesi ile TMO’ya satış yapanların tespit edileceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını vurgulayan Fidan, “Devletimizin, ÇKS'ye kayıtlı olan ve TMO’ya buğday, arpa satan üreticilere hububat alım primi vermesinin amacı buğday ve arpa üretiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesidir. Üreticilerin kendisine ait ÇKS belgesini diğer kişi, kurum-kuruluş, tüccar ve şirketlere kullandırması suçtur. Bu durumun tespit edilmesi durumunda yasal yollara başvurulacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 11:12