BAŞKASININ YAPMASINI BEKLEMEYİN !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hayatta “sen bu işi yapamazsın” diye ön yargı ile yaklaşılan insanlar vardır. Bu önyargı çoğu zaman, kişinin başaracağı şeyler varsa bile başarısız olmasına ve çekingen biri olmasına yol açar. Ancak bence beklenmeyeni yapmak, insanları bazen bir tek hareketinizle şaşırtmak, bana her zaman keyif vermiştir ve kendime güvenimi arttırmıştır.

Bu anlamda yıllar önce yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Köşe yazarlığına ilk başladığım dönemlerde genç arkadaşlarla engellenenler ve ailelerini bilinçlendirme toplantıları hazırlamaya karar verdik. Toplantının içeriğini hazırlamaya başlarken arkadaşlarıma ilk dediğim şey “engellenen bir çocuğa sahip olan aileler kendilerini yalnız hissediyor. Biz bu toplantılarda onları bir araya getirerek yalnız olmadıklarını onlara göstermeliyiz” oldu. Böylece toplantının ana fikrini oluşturmuştuk.

Sonra, üniversiteden hocalarımızı ve şehri yönetenleri davet edelim soru cevap kısmı yapalım, dedik. Gerçekten o gün o şartlarda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. O toplantılardan birinde şöyle bir şey fark ettim. Engellenenler ve aileleri ile üniversiteden hocalar gayet güzel sohbetler olacak gibi duruyor, ancak bir şeyler eksik gibi geldi.

Toplantıya bir iki gün kala, o zaman İnternet gazetesinde birlikte çalıştığımız, yanımda olması bana her zaman güç veren sevgili Nermin Kaya’yı aradım, “Nermin toplantıda benim yanımda olursan herkesi şaşırtacak bir şey yapmayı düşünüyorum” dedim. Abi yine ne geçiyor kafandan, dedi. Anlatmaya başladım. “Biliyorsun benim sesli iletişimde birazcık problemim var. Ama o toplantıda bende bir şeyler söylemek istiyorum. Ben onları bir kâğıda yazsam sen benim yanımda durup onları okuyabilir misin? Dedim

Nermin’in “Abi niye ben, başkası yapsa olmaz mı?” sorusuna, -Hayır, başkası yaparsa bu kadar etkili olmaz birlikte yaparsak herkesi etkileriz-diye cevapladım. “Abi, peki sen tekerlekli sandalye ile sahneye çıkamazsın ki mekânın fiziksel şartları uygun değil onu ne yapacağız”. -Sen onu bana bırak ben metni yazıyorum bu işi birlikte yapacağız. Yanımda mısın?- Nermin, gülümseyerek “sen isteyince başka şansım yok ki abi” dedi.

Bu kısa konuşmadan sonra metni yazdım, Nermin’e gönderdim, hiç kimseye söylememesini istedim. Fiziksel şartları da yetkili arkadaşa söyleyerek telsiz mikrofonla aştık. Toplantı günü geldi. Salon doldu. Üniversitedeki hocalarımız konuştu, aileler konuştu, beklediğimiz sohbetler oldu. Ben Nermin’le birlikte en arkalardan izliyorum. Annem ve babamda hemen önümüzdeki koltuklarda oturuyor ve salon da Nermin dışında konuşma yapacağımı kimse bilmiyor.

Programı sunan arkadaşıma mikrofonu gönder buraya diye işaret yaptım. Mikrofon gelirken benim ismim anons edildi, herkes şaşırdı. Şaşkın bakışlar arasında Nermin Mikrofonu eline aldı. Başladı yazdıklarımı okumaya 5 dakika falan sürdü. Ama konuşma metni bitince tüm salon bizi ayakta alkışlamıştı. Yani şöyle desem yalan olmaz hocalarımız 1 saat konuştu. İnsanlar böyle bir reaksiyon vermedi. Biz 5 dakika konuştuk büyük bir reaksiyon aldık.

O zaman şunu çok iyi anlamıştım, insan bir şeyler anlatmak ya da bir şeyler yapmak istiyorsa ne olursa olsun kendisi yapmalı, kendisi anlatmalı, ancak o zaman anlatmaya çalıştıkları yerine yani insanların yüreğine ulaşıyor. Tabi ki burada, o anda yanımda olan sevgili Nermin’in desteği ve o metni orada okuması da çok kıymetli. Şimdi düşünüyorum da bu olayı milyon kere yaşasam yine orada Nermin’in yanımda olmasını isterdim. Dünyada başka bir insan o anda o metni o şekilde okuyamaz.

O gün orada aldığımız o güzel reaksiyon benim daha da kendime güvenmemi daha güçlü olmamı ve birçok güzel şey yapmamı sağladı. Bu yüzden engellenen arkadaşlarımıza ve ailelerine sesleniyorum. Ne olur önyargılı insanların sizi etkilemesine izin vermeyin. Başkalarının sizin adınıza bir şeyler söylemesini beklemeyin. Unutmayın yaşadıklarınızı insanların gözlerine bakarak anlatırsanız. Hedeflerinize ulaşırsınız ve engelleri, önyargıyı daha çabuk ortadan kaldırırız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…