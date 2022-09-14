Basketbol potası satın alınacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Karamanlı Mah. Konuralp Cad.No:11 MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742703638 - 3742701554
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|BASKETBOL POTASI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|100 ADET BASKETBOL POTASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karamanlı Mah. Konuralp Cad.No:11 BOLU
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Malın/İşin teslim süresi 60 takvim günüdür. Mallar 60 gün içinde teknik şartname ekinde gösterilen adreslere montaj yapılacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme imzalanmasından itibaren 3 takvim günü içinde işe başlanır.