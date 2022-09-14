Basketbol potası satın alınacak

BASKETBOL POTASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/936107

Basketbol potası satın alınacak
1-İdarenin
a) Adı : BOLU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karamanlı Mah. Konuralp Cad.No:11 MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742703638 - 3742701554
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BASKETBOL POTASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 ADET BASKETBOL POTASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karamanlı Mah. Konuralp Cad.No:11 BOLU
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 60 takvim günüdür. Mallar 60 gün içinde teknik şartname ekinde gösterilen adreslere montaj yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 3 takvim günü içinde işe başlanır.

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