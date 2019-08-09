Basketbolda yeni oluşum

Haber: Esra Öztürk

10 YIL ÖNCEKİ HEYECAN İLE YENİDEN YOLA ÇIKIYORUM

Yaklaşık on yıl önce; Bolulu gençler, Üniversitemizde okuyan öğrenciler ve Bolulu antrenör kadrosundan oluşan bir takım kurarak bölgesel ligde mücadele etmiştik. O takım her geçen sene hedef büyütmüş önce TB3L daha sonra da TB2L’nin kalıcı takımlarından biri haline gelmişti. Yıla çıktığımız o dönem bizlere çatı olan Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği, Dernek Başkanı Fatih ağabey ve birbirinden değerli yöneticilerimiz ile büyük fedakârlıklarla yaktığımız basketbol ateşinin, hem bu spora gönül veren bizler hem de basketbol sever Bolu halkı sönmesini istemiyoruz.

2009 yılındaki gibi; Bolulu gençler, üniversitemizde okuyan basketbolcu arkadaşlar ve Bolu’da yaşayan, bu spora emek vermiş sporculardan oluşan yeni bir takım oluşturacağız. Geçmişte birlikte yola çıktığımız yönetici ağabeylerimi, kurum ve kuruluşları ziyaret edip desteklerini alarak ilimizde basketbolun devam etmesi en büyük arzum.

Bu bağlamda 2009 yılında olduğu gibi bugün de yola çıkarken, ilk ziyaretimi geçmiş dönemde Bolusportif Basketbol Kurucu Başkanı olarak görev yapan ve bu yola çıkarken en büyük destekçim olan Fatih Yamaner ağabeyimi ziyaret ederek başladım. Kendisine basketbol takımı hakkında projemi ve gerekli bütçeleri aktardım. Bu görüşme sonunda ilimizde basketbol heyecanının devam etmesi için kurulacak takımımıza “FAY YAMANER” Mücevher’in ana sponsorluğu için ön protokol anlaşması yaptık. Geçmişten bugüne dek Bolu basketbolunda yöneticilik yapan büyüklerimin tecrübelerini ve desteğini alarak 2019/2020 sezonunda bu ateşin devamını sağlamak istiyoruz. 2009 yılında kurduğumuz takıma 7 yıl boyunca kaptanlık yapmış, tarihinin en başarılı dönemlerine bizzat şahitlik etmiştim. Şimdi yeni dönemde aynı heyecanla kuracağımız basketbol takımımızda Kulüp Başkanı olarak, oluşturacağımız Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla katkı vermeye çalışacağız.

Bu heyecanın ilimizde devam etmesi için tabi ki sponsorlara, maddi ve manevi desteklere ihtiyacımız olacak. Bu anlamda Fatih Yamaner ağabeyime hem geçmişte basketbol için vermiş olduğu maddi manevi destek hem de yeni sezonda kuracağımız takıma ana sponsor olarak maddi destek vereceğini belirttiği için teşekkürü bir borç bilirim.

Fatih YAMANER;

“Bolu sportif basketbol olarak başlayan, Boluspor basketbol ve Bolu Belediyespor basketbol olarak devam eden süreçte kuruluş aşamasında üç yıl basketbol şube başkanı olarak yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla büyük emek vermiştik. Basketbol şubesinin kapanmasını üzülerek takip ettim. Ancak spor kulüplerinin maddi olarak ne kadar zor yaşadığına yönetici olarak şahit oldum. Bu nedenle Boluspor ve Belediyespor şubeyi kapatma tercihinde bulunmak zorunda kaldılar.

Ben de bu sürecin en azından ilk kurduğumuz gün gibi ilimizde ve üniversitemizde yaşayan sporcular hatta teknik kadro ile bölgesel ligde yer alma fikrine duyarsız kalamazdım. Çağdaş Başkanımın azmine ve heyecanına inanarak; kuracağı takıma maddi destek olmak için sponsorluk hakkında ön protokol imzaladık. Bu ateşin ilimizdeki gençler ve teknik kadro ile bölgesel ligde yer alacak olması çok güzel. Geçmişte yönetici olarak bulunduğum, bugün ise sponsor olarak katkı vereceğim için mutluyum. Basketbol severlerin bu heyecanının devam etmesi için tekrardan kurulacak ilimizin basketbol takımına katkı vermesini diliyorum. Çağdaş Başkan’a, kuracağı yönetim kuruluna, yer alacak teknik kadro ve sporcu kardeşlerime yeni sezonda başarılar diliyorum.”