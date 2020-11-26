Basmaya kıyamazsınız

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Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı üst ve alt yolda başlayan ve Hacı Emin Efendi Caddesi’nde devam eden kaldırım çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri ilçenin merkezi alanları dışında belirlenen mahalle ve sokaklarda da kaldırımları yeniledi, kilit parke çalışması yaptı. Modern ve kullanışlı görünüme kavuşan kaldırımlar, peyzaj ve son rötüş çalışmaları da tamamlanarak esnafların ve vatandaşın kullanıma sunuldu. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olan esnaf ve vatandaşlar, kaldırımların genişlemesiyle artık daha rahat yürüyebildiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar başta Belediye Başkanı Mustafa Allar olmak üzere çalışmaları gerçekleştiren tüm çalışanlara teşekkürlerini dile getirdiler.