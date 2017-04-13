banner133

banner128

banner101

13 Nisan 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Başmüdür sahaya indi

    Bolu orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Göynük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, 2017 yılı üretim programında yer alan üretim bölmeleri ve ağaçlandırma sahalarında incelemelerde bulundu.

    13 Nisan 2017 Perşembe 07:05
    Bu haber 31 kez okundu
    Başmüdür sahaya indi
    Foto galeriye git

    HABER BÜLTENİ

    Göynük Orman İşletme Müdürü Yakup Eraslan’ın hazır bulunduğu ziyaret ve incelemelere Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışanlar katıldı.

    Doğru ağaç kesme teknikleri konusunda açıklama yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Hasan Keskin özellikle 6331 sayılı İş Kanununa göre uyulması gereken konulara dikkat çekti. Özellikle üretim işlerinde çalışan işçilere güvenlik tedbirleri hususunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Üretim işlerinde çalışan vatandaşlarımızla da sohbet etme imkânı bulan Bölge Müdürü Hasan Keskin, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, üretim işlerinde karşılaşılan sorunlar üzerinde karşılıklı fikir alış verişişinde bulundu.

    Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2017 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesi talimatının ardından ziyaretini tamamlayarak Göynük’ten ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Orman, Bölge, Müdürü, Hasan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYAT BOYU ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ YEPAD “ da dan BOLU’DA “yarışma” …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir GERİ VİTES
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Boluspor’a
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129