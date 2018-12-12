Haber: Kasım Şahin

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bolu Adalet Sarayı’nı ziyaret etti. Burada Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ile görüşen Aydemir, hizmete giren yeni bina dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başsavcı Yaman ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Han, Aydemir’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

MOBİLYALARI MAHKUMLAR YAPACAK

Ziyaretin ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, Bartın Yeni Adalet Sarayı’nın mobilyalarının üretimini gerçekleştirecek olan Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna geçti. Burada incelemelerde bulunan Aydemir, yetkililerden bilgi aldı.

2016 Kasım aylarında inşaatına başlanan Bartın Yeni Adliye Sarayı’nın yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.