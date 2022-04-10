Başsavcı Bektaş; “Uzlaşma uygulamasında başarı sağlandı”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başsavcı Bektaş, hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporu hakkında şu görüşlere yer verdi; Bolu ve Mülhakat Gerede, Mengen, Göynük ve Mudurnu Adliyelerini kapsayacak şekilde hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporunda kullanılan tüm veriler UYAP verileri esas alınarak düzenlenmiştir.

EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

Bolu Adliyesi 2018 yılında tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. Ancak; zaman içerisinde artan iş yükü ile beraber yeni mahkemeler kurularak Hâkim, Savcı ve yardımcı personel atamaları ile çalışan sayısı hızla artmıştır.

Mevcut Adliye binamızın daha etkin ve verimli şekilde kullanımı için Hâkim/Savcı odaları, duruşma salonları ve kalem odaları elden geçirilmiş, hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunulması adına eksiklikleri giderilmiştir.

UZMAYMADA YÜZDE 88’Lİ BAŞARI

Çağdaş Ceza Adaleti sistemlerinde etkili, onarıcı, adalet uygulamalarından biri olarak kabul edilen uzlaşma, suçun işlenmesi ile bozulan toplumsal düzenin, taraflar arasında sağlanan barış yoluyla yeniden tesis edilmesi, mahkemelere gidecek dosya sayısında azalma meydana gelmesi gibi nedenlerden dolayı; alternatif usullerin etkin bir biçimde kullanılması yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aktif olarak

kullanılmış, konulan vizyon ve amaçlanan hedef doğrultusunda; bir yıl içinde ortalama birkaç Asliye Ceza mahkemesi yükünün onarıcı adalet sistemi olan uzlaşma hükümleri ile sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 01 Ocak 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Bolu Adliyesinde uzlaşma uygulamasında %88'lik oranda uzlaşma başarısı sağlanmıştır.

SERİ MUHAKEME SORUŞTURMA BÜROSU KURULDU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 2020 yılında 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. Maddesi kapsamında Seri Muhakeme Soruşturma Bürosu kurulmuştur. Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'nun 2021 yılı içerisinde toplam 976 dosya gelmiş ve bu dosyalardan 716'sinde seri muhakeme uygulanmıştır. Oransal olarak değerlendirildiğinde % 73' lük kısmı karara bağlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Genel Soruşturma Bürosu, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, Memur Suçları Soruşturma Bürosu, İdari Yaptırım Bürosu, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Uzlaştırma Bürosu, Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, Erteleme Bürosu, Zamanaşımı Bürosu ve Bilişim

Suçları Soruşturma Bürosu ile Cumhuriyet Savcıları ve yardımcı personelin soruşturma dosyalarında benzer suç ve failler açısından uzmanlaşması amaçlanmış, kamuoyunu yakından ilgilendiren dosyalar ile genel güvenliği tehdit eden soruşturmaların daha hızlı ve güvenli şekilde sonuçlandırılması sağlanmıştır.

ADLİYE LOJMANLARI SON AŞAMADA

İlimizin coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alması, daha yaşanılabilir, çağdaş standartlara uygun yeni adliye lojmanlarının Bolu'muza kazandırılması için çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Bolu Adalet Sarayının 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete açılmış olması ilimizde adalet hizmetinin çağdaş standartlarda, hızlı ve etkin yürütülmesine zemin hazırlamıştır.

Bolu ilimizde bulunan ceza infaz kurum kampüsünde infazın tutuklu ve hükümlüleri rehabilite etme amacı doğrultusunda ihtiyaç duyulan gereksinimler giderilmiş ve uygulanır hale getirilmiştir. Gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde 2021 yılı içerisinde görülen Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için Bolu Adalet Sarayı genelinde tüm tedbirler

alınmıştır. Adli ve idari çalışmaların hızlı, güvenilir, şeffaf ve tarafsız gerçekleşmesi noktasında emeği geçen değerli meslektaşlarım Cumhuriyet Savcılarımız, Avukatlarımız, tüm yardımcı yargı personelimiz ile kolluk kuvvetlerimize teşekkür eder, 2021 yılına ait faaliyet raporunun yararlı olmasını dilerim.