Başsavcı darbe girişimini kınadı

Haber: Okay Özcan

Yazılı bir açıklama da bulunan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şu açıklamada bulundu:

“Kahraman Türk milleti milli birlik ve beraberliği 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayan vatan hainleri egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hesaba katmamıştı. Kahraman vatan evlatları bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya canını siper ederek bir kez daha göstermiştir. Vatan hainleri bilmelidir ki, bu aziz milletin ve Türk yargısı dün olduğu gibi daima canı pahasına bu ülkeyi korumaya devam edecektir. 15 Temmuz gecesi vatanı için canını feda eden şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor demokrasi milli birlik gününü kutluyorum”