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08 Mart 2018 Perşembe
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    • Başsavcı kadınların gününü kutladı

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle adliyede çalışan kadın personel için Belediye Nikah salonunda etkinlik düzenledi.

    08 Mart 2018 Perşembe 15:13
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    Başsavcı kadınların gününü kutladı
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, etkinliğin başında salondaki bütün kadın personele çiçek takdim etti. Sinevizyon gösterimi ile devam eden etkinlikte bir konuşma yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, “Hepinizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Bu güne özel değil ama kadınlar için genel itibariyle çok şeyler söylenebilir. Kadınlar erkek için başta anne, sonra arkadaş, sonra yar, sonra da yoldaş oluyor. Dünya onlarla güzel. İyi ki varsınız. Hayatınızın geri kalan kısmının mutlu huzurlu ve değer göreceğiniz insanların yanında geçmesini temenni ediyorum” dedi.

    “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE BOLU İLİMİZ DE İLK 10’DA GELİYOR”

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ise şöyle konuştu; “Personelimizin ne kadarı kadın diye sorduğumda çok güzel bir sonuçla karşılaştım. O neden oldu bu programın düzenlenmesinde. Şöyle ki 210 personelimiz var toplam Bolu Adliyemizde, bu personelin ne mutlu ki, 114 tanesi yani %54’ü, kadınlarımızdan oluşuyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ülke ortalamasının çok üzerinde. Zaten en son yayınlanan toplumsal cinsiyet eşitliğinde Bolu ilimiz de ilk 10’da geliyor. Bu Bolu için de sevindirici bir tablo. Bolu Adliyesinde pozitif ayrımcılık fazlasıyla yapılmış. Bu da çok mutluluk verici. Yaşamımızda, doğumdan ölüme kadar, her an varlıkları ile onurlandığımız, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklendiren, sevgi ve şefkati karşılıksız veren, kimi zaman ana, kimi zaman eş, kimi zaman kardeş, kimi zaman arkadaş olan, fedakar tüm kadınlarımızın ve sizlerin dünya kadınlar günü kutlu olsun.”

    “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü DE AYRICA SAYGIYLA ANIYORUM”

    İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal günün anlam ve önemine dair konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Son yıllarda, özellikle de kadınlar gününün kutlanmaya başlandığı andan itibaren dünyada kadınların, sosyal, siyasal ve çalışma hayatında eşit haklara sahip olduğunu bilmek, bununla birlikte yaşamak bizi mutlu ediyor. Bu yönü ile ayrıca, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını veren Mustafa Kemal Atatürk’ü de ayrıca saygıyla anıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.”

    “HER TÜRLÜ ŞİDDETİN YOK OLDUĞU BİR DÜNYA DİLİYORUM”

    Etkinlikte son konuşmayı Ağır Ceza Mahkemesi Komisyon Üyesi Taner Gülşen yaptı. Gülşen, “Böyle güzel ve anlamlı fikri hayata geçirip kadınlar gününde böyle güzel bir jesti ve hak ettikleri buluşmayı bizlere sağladığı için sayın başsavcımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kadınlarla ilgili söylenebilecek sözlerin hepsi kifayetsiz, yetersiz kalır. Ama şu kadarını söyleyebilirim, kadınlarımız bizim için hayatı anlamlı kılan, dünyayı yaşanabilir kılan bizi insan ve değer haline getiren en önemli varlıklar ve Allah’ın lütfu olarak görmemiz gereken varlıklar. Bize insan olmayı insanca yaşamayı bir görevmiş gibi değil de, var oluşumuzun ayrılmaz parçasıymış gibi hissettirdiğiniz için hepinize minnettar olduğumuzu ifade ediyor, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Kadınlarla dünyanın yaşanabilir olduğunu ve kadına karşı her türlü ayrımcılığın her türlü şiddetin yok olduğu bir dünya diliyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlar pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cumhuriyet, Başsavcılığı, 8, Mart

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