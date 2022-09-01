Başsavcı Keleş: “Adalete erişiminin kolay bir şekilde sağlanmasını amaçlamaktayız”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş tarafından yayınlanan mesajda, “Adalet; Zulmetmemek, her şeye hakkını vermek, mutedil olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak anlamlarına gelir. Bir başka ifadeyle ferdiyetimizin, medeniyetimizin dolasıyla insanlığımızın noksansız tahakkuk etmesi için gerekli olan kurucu ve vazgeçilmez bir unsurudur. Adalet toplum ile devlet arasında manevi bağdır.

Bolu Adliyesi olarak; Toplumun adalet ihtiyacını karşılamak, beklentilerine cevap vermek, algı ve vicdanında olumlu etkiler bırakma misyonuyla görev yapmakta; yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, adalete erişiminin kolay bir şekilde sağlanmasını amaçlamaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 adli yılının ülkemiz, ve aziz milletimiz başta olmak üzere adalet tecellisi için yurdun her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve avukatlar ile tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını dilerken milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu ülke uğruna canını veren aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.