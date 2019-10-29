Başsavcı olaya el koydu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Beşkavaklar ile Alpagutbey mahallerinde gerçekleşen, patileri kesilmiş, gömülü halde bulunan kedi ölümlerine istinaden ivedilikle başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği anlatıldı. Yürütülen soruşturma neticesinde kedilerin vatandaşlar tarafından gömüldükleri bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "Çevrede yapılan kamera araştırması sonucunda kedilerin 4 adet sokak köpeği tarafından kovalandıkları görüntülerden tespit edilmiştir. Ayrıca ölen kediler üzerinde Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan ön inceleme neticesinde, kedilerin ayaklarında herhangi bir kesici delici alet yarasının bulunmadığı, parçalanma sonucu kopmanın gerçekleşmiş olabileceği kanaatine varıldığı, bu hususa ilişkin nihai raporun çarşamba günü tanzim edileceği bilgisine ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, yürütülen tahkikat nazara alındığında, kedilerin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldüklerinin değerlendirildiği kaydedildi.