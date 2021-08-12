Başsavcı; “Soruşturma sürüyor”

Haber: Okay Özcan

Yaptığımız haberin doğrulu bir kez daha kanıtlandı. Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 9 suç duyurusu bulunduğu konusunda yaptığımız haber, tüm gerçekliliğiyle yine güne damgasını vurmuş oldu. Haberimizin ardından Cumhuriyet Başsavcısı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Başsavcı Bektaş, açıklamasında şunları belirtti; “Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" suçundan yürütülen Soruşturma dosyası hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği yönündeKamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına;Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın basına yansıyan söylemleri ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan şikâyetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 Sayılı TCK'nın 122. ve 257. maddelerinde düzenlen "nefret ve ayrımcılık ile görevi kötüye Kullanma" suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma tüm yönleriyle Değerlendirilmekte ve yasal çerçevede devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 15:35