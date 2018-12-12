Haber: Aysun Beykoz

Bolu Final Temel Lisesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin mesleki açıdan bilgilenmesi ve doğru tercih yapabilmesi adına “Mesleki Bilgilendirme Programı” başlattı. Program kapsamında mesleki kurumlara ziyaret düzenleyen Final Lisesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Üniversiteye hazırlanan ve Hukuk Fakültesi tercih etmeyi düşünen öğrenciler ile Lise Müdürü Fatih Karataş ve öğretmenleri Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman makamında ağırladı. Final Lisesi son sınıf öğrencilerinin hukuk alanına ilişkin sorularını içtenlikle cevaplayan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, düzenlenen program ve ziyaret nedeniyle Final Lisesi Müdürü Fatih Karataş, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler ise Yaman’a alana yönelik bilgilendirmesi ve misafirperverliğinden dolayı çiçek takdim ettiler. Okul müdürü Karataş, programla ilgili öğrencilerin mesleki olarak bilgiyi kaynağından alması ve doğru tercih yapabilmesi adına bu ziyaretlerin devam edeceğini ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle yakından ilgileneceklerini belirtti.