Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan ve bir süredir Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kaleminde geçici yetkili olarak çalışan Sibel Gözübüyük eski görev yerine uğurlandı.

Gözübüyük, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman tarafından sunulan çiçekle eski görev yerine uğurlanırken; “Kendisine bu süredeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarı ve sağlıklar diliyorum” dedi. Gözübüyük, Başsavcılık da çalışan mesai arkadaşlarıyla da vedalaştı. Kendisine, görevinde başarılar dileriz.