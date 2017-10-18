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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Başsavcı Yaman’dan örnek proje

    Göreve başladığın bu güne kadar birçok başarıya imza atan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, ayakta alkışlanacak bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Başsavcı Yaman; “Çocuk Köyü Projesi”ni hayata geçirmek için ilk adımları attı.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 10:43
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    Başsavcı Yaman’dan örnek proje

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu gereği üç ayda bir yapılan Koruma Kurulu toplantısı Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Önder YAMAN başkanlığında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya denetimli serbestlik hizmetlerinden sorumlu Cumhuriyet savcısı Abdullah Burak, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara, kurul üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Toplantı, Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman'ın açılış konuşması ile başladı.Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara tarafından denetimli serbestlik sisteminin amacı, işleyişi, yapılan çalışmalara ilişkin slayt eşliğinde bilgilendirme yapıldı.Ardından kurul üyeleri sırasıyla, denetimli serbestlik çalışmalarına bugüne kadar yaptıkları katkılar hakkında bilgi verdiler.

    Cumhuriyet Başsavcısı Önder YAMAN kurul üyelerinin bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, bundan sonra da kurumlar ile işbirliği içerisinde yapılabilecek çalışmalara ilişkin hedeflerini, amaçlarını ve beklentilerini dile getirdi. Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek; "İldeki tüm resmi ve sivil kurumları içinde barındıran bu sistemin Bolu'da güzel ve adından yurt çapında söz ettirecek projelere imza atabileceğini" dile getirdi.

    Hedefini ve kuruldan beklentilerini "Çocuk Köyü Projesi" örneği üzerinden anlatan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman; "Örneğin; bu proje ile suça sürüklenen çocuk, mağdur ve korumaya muhtaç çocukların eğitim, mesleki beceri ve boş zaman yapılandırmasına yönelik faaliyetler ile çocukların topluma kazandırılmasında etkili sonuçların alınabileceğine, bu projeyi hep birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum" dedi.

    Ardından toplantının genel değerlendirmesi yapılarak topluma faydalı sonuçlar elde edilebilmesi dilek ve temennileriyle Koruma Kurulu'nun 2017 yılı Ekim ayı toplantısı tamamlandı.

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