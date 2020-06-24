Başsavcı Yaman’dan TSO’ya veda ziyareti

Haber: N. Halid Altundal

2017 yaz kararnamesiyle ilimize atanan ve 3 yıldan bu yana ilimizde görev yapmakta olan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSK yaz kararnamesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanmasının ardından gerçekleştirdiği veda ziyaretlerine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit Ergül ile devam etti.

Ziyaretinde Bolu’da görev yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Yaman, görevde bulunduğu süre boyunca tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesinden ayrılmadan adalet hizmetlerinin sürdürülmesi ve vatandaşların yargıya olan güveninin en üst seviyelerde tesis edilmesi temel gayesi ile çalıştıklarını ifade etti.

Başsavcı Önder Yaman, bu süreçte Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın da Bolu iş dünyasının gelişimi için gerçekleştirdiği yoğun mesaiyi gözlemleme şansı bulduğunu belirterek, TSO Başkanı Ateş ve Meclis Başkanı Ergül’e bundan sonraki süreçte de çalışmalarında başarılar diledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit Ergül de Bolu’da görev yaptığı süre boyunca başta yeni adliye sarayının İlimize kazandırılması olmak üzere birçok önemli çalışma ve faaliyet gerçekleştiren Başsavcı Önder Yaman’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek atanmış olduğu yeni görevinde de başarılı çalışmalarının devamını dilediler.