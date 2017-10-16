Haber: Kasım ŞAHİN

İki oturum halinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan eğitim salonunda gerçekleştirilen seminere Cumhuriyet Başsavcısı Önder YAMAN, Cumhuriyet savcısı Alperen ERTÜRK ile Bolu İl merkez ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ile Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı merkez ve ilçelerdeki jandarma komutanlıklarında adli kolluk görevi yapan çok sayıda personel katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Cumhuriyet Savcısı İl Emniyet Müdür yardımcıları, emniyet amirleri ve komiserlere, ayrıca İl Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan üst rütbelilere soruşturma işlemlerinin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması konusunda eğitici ve öğretici bilgiler verdi.