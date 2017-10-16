banner133

banner101

16 Ekim 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Başsavcı’dan Polis ve Jandarmaya seminer

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Cumhuriyet Savcısı Alperen Ertürk, İl Emniyet Müdürlüğünde, polis teşkilatı ve Jandarmaya, Soruşturma işlemlerinin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla "Cumhuriyet Başsavcılığı-Adli Kolluk İlişkileri" konulu seminer düzenlendi.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 14:58
    Bu haber 73 kez okundu
    Başsavcı’dan Polis ve Jandarmaya seminer

    Haber: Kasım ŞAHİN

     İki oturum halinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde bulunan eğitim salonunda gerçekleştirilen seminere Cumhuriyet Başsavcısı Önder YAMAN, Cumhuriyet savcısı Alperen ERTÜRK ile Bolu İl merkez ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ile Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı merkez ve ilçelerdeki jandarma komutanlıklarında adli kolluk görevi yapan çok sayıda personel katıldı.

    Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Cumhuriyet Savcısı İl Emniyet Müdür yardımcıları, emniyet amirleri ve komiserlere, ayrıca İl Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan üst rütbelilere soruşturma işlemlerinin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması konusunda eğitici ve öğretici bilgiler verdi.

               

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cumhuriyet, Başsavcısı, Önder, Yaman

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AKADEMİK YIL BAŞLADI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YAŞATARAK ÖĞRETİM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLULU“M.ZENGİN”İN”KILIÇARSLAN”DAKİ” TAŞINMAZI”NA… “M .AKSOY”UN İTİRAZINA…VE”SEYAHAT” E DAİR”NOTLAR”…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Güçlü Ekonomi(?)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR FUTBOLDA KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Çocuğumla Nasıl İletişim Kurmalıyım?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129