Başsavcılık olaya el koydu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, haberimiz üzerine yazılı bir açıklama yaparak, olayın soruşturulmasına başlandığı, ceninlerin otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, açıklamasın da şu görüşlere yer verdi;

"Anne karnında ölen ikizlerle ilgili doktor ihmali iddiası" başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir. 26/01/2020 tarihinde saat 23:30 sıralarında Bolu Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği tarafından günün nöbetçi Cumhuriyet savcısı aranılarak İ.B. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 21 haftalık anne karnındaki ikiz bebeğin vefat ettiğinin ve ailenin ihmali bulunan doktorlardan şikayetçi olduğunun bildirilmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır. Ceninler anne kanundan alındıktan sonra Adli Tıp Uzmanı nezaretinde plasenta ve ikiz fetüsler formollenerekk otopsi yapılmak üzere usulüne uygun şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine gönderilmiştir. Şikayetçi M.R.K.' nın şikayeti dinlenilmiş, şikayetçi olunan doktorların kimlikleri tespit edilmiş, kamera kayıtları muhafaza altına alınmış ve tüm tıbbi belgeler temin edilmiştir.

Otopsi sonucuna göre olay tüm yönleriyle araştırılacak olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 16:03