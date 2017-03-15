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15 Mart 2017 Çarşamba
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    • Başsavcının gözünden yeni adliye sarayı

    29 Aralık 2015’de ihaleye çıkan ve Adalet Bakanlığının onayıyla yapımına eski terminal binasının arsasında başlanan Bolu Adalet Sarayı tüm hızıyla bitime doğru yaklaşıyor. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, sarayın maket fotoğrafını göstererek; “Bolu için büyük kazanım olacak” dedi.

    15 Mart 2017 Çarşamba 11:49
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    Başsavcının gözünden yeni adliye sarayı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, yeni Adalet Sarayı Gölyüzü Mahallesi sınırları içerisinde 20.000 m2 yüzölçümlü arsa üzerine yapımına devam edildiğini belirterek; “Yeni adliye sarayımız bodrum ve zemin kat hariç 7 kat olarak yapılıyor ayrıca 220 araçlık otoparkı da olacak. Binanın en üstünde ise konferans salonları bulunacak” dedi.

    MAHKUMLAR DİREK MAHKEME SALONUNA ÇIKACAK

    Eski Adliye binasının her geçen gün yetersizliğinin ortaya çıktığını da dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Yurtseven; “Eski binanın duruşma salonları ile personelin çalışma alanları çok dar bir alan içerisinde yapılıyor. Bu nedenle 2018 yılının ortalarına doğru tamamen bitmesi beklenen yeni Adliye Sarayı Bolu için ve çalışan personel için büyük bir kazanım olacaktır. Tutuklu sanıklar Adliye Sarayının bodrum katına araçla giriş yapacak ve mahkumlar buradan duruşma salonlarına sevk edilecekler. Yani mahkumlar hangi salonda yargılanacaksa o salona giriş yapacaktır. Bu sırada, sivil vatandaşla kesinlikle göz göze bile gelmeyecek” diye konuştu.

     

    Uzun yıllardır Bolu’ya kazandırılması beklenen Bolu yeni Adliye Sarayı için 29 Aralık 2015 tarihinde ihaleye çıkılmış, İhale Komisyonu tarafından ihale hala sonuçlandırılmamıştı. 48 milyon Liralık yeni Adliye Sarayı ihalesinin önümüzdeki günlerde sonuçlandırılması beklenirken, Yeni Adliye Sarayı’nın görsellerine ulaştık.

     

    Hakan Aydın’ın özle haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın ısrarla üzerinde durduğu, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü’nün Ankara’da takip ettiği yeni Adliye Sarayımızın ihalesi 29 Aralık tarihinde yapılmıştı. 48 milyon Lira proje bedelli Adliye Sarayı için ise İhale Komisyonu son kararını vermediği için beklemede. İhale Komisyonu’nun kararını vermesinin ardından, Bolu Belediyesi tarafından Adalet Bakanlığı’na devredilen arsa üzerinde inşaat hemen başlayacak ve inşaat 700 gün içerisinde tamamlanacak.

     

    İŞTE ADLİYE SARAYIMIZ…

     

    Yeni Adalet Sarayı Gölyüzü Mahallesi sınırları içerisinde 20.000 m2 yüzölçümlü arsa üzerine yapılacak. Bolu kamuoyu ihaleyle ilgili mutlu haberi beklerken, Bolu’ya yapılması planlanan Adliye Sarayının görsellerine ulaştık. Bodrum ve zemin kat hariç 7 kat yapılacağı belirtilen Adiye Sarayının 220 araçlık otoparkı olması öngörülüyor.

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