Başvuru süreleri uzatıldı



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’ projesinin başvuru sürelerinin uzadığını açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca yürütülen Proje kapsamında; 2022-2024 yılları arasında, 81 ilimizde, kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek. Bilgisini, uzmanlığını kırsalda buluşturmak isteyenlerin başvurularını bekliyoruz. Başvurularınızı 01 Nisan 2022 tarihi saat 23:59'a kadar https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilirsiniz. Başvuru koşullarına ve ilgili mevzuata da aynı linkten ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.