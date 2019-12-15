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Başvurular 24 Ocak’ta başlıyor

Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu(UTEF) Bolu İl Temsilcisi Satılmış Akman, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvurularının 24 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Başvurular 24 Ocak’ta başlıyor

Haber: Ceylan Beykoz

UTEF Bolu İl Temsilcisi Satılmış Akman, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2020 EKPSS için başvurularının 24 Ocak'ta başlayacağı bildirildi. Engelli memur adaylarının beklediği EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Lise ve üniversite mezunları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında başvuru yapacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak. İlkokul ve ortaokul mezunlarının kura başvuruları ise 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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