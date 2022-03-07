Başvurular başladı



Haber: Okay Özcan

İlanlara göre çeşitli kadrolarda adliyelerde 6 bin 459, Ceza İnfaz Kurumlarında 5 bin 563, İcra Dairelerinde 500, Bakanlık merkez teşkilatta 188, eğitim dairelerinde de 113 olmak üzere 12 bin 823 kişi istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 17 Mart’ta son bulacak.

İstihdam edilecek kadrolar ile ilgili detaylara ve başvuru şartlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz!

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/5455-sozlesmeli-657-sk-4b-pozisyon-icin-personel-alim-sinav-ilani28022022060123

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/108-sozlesmeli-pozisyon-icin-personel-alim-ilani28022022053035

https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/sozlesmeli-zabit-k-tibi-mubasir-koruma-ve-guvenlik-gorevlisi-teknisyen-isaret-dili-ter28022022125534

https://pgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/bakanlik-merkez-ve-tasra-teskilatinda-calistirilmak-uzere-301-sozlesmeli-personel-alim-ilani28022022104822

https://iidb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/500-adet-sozlesmeli-icra-k-tipligi-pozisyonu-icin-istihdam-ilani28022022112017