Başvurular E-Devlet’ten yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.

Başvurular E-Devlet’ten yapılacak

Haber: Esra Perçin

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciler için merakla beklenen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları başvuruları başladı. ÖSYM ilk yerleştirme ve ara sınıflar için KYK yurt başvuruları 19 Ağustos 2019- 26 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

YURT ÜCRETLERİ

KYK sitesinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücreti 168 TL olarak, standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL olarak ve K.K.T.C’de bulunan yurtların aylık ücreti 300 TL olarak belirlendi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder

banner129