Başvurular şahsen yapılacak



Haber: C. Kutay Aykan

Düzce DKMP’den yapılan açıklamada; “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20. maddesi hükümlerine dayanılarak ve Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik gereği Şube Müdürlüğümüz tarafından Fahri Av Müfettişliği Eğitim Kursu açılması düşünülmektedir. İlgilenen vatandaşlarımıza duyurulur” ifadeleri kullanıldı

Fahri Av müfettişi olmak isteyenler, istenilen belgeleri tamamlayarak 15 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlayıp, Düzce Şube Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.

Kursa katılacak olanlarda aranan şartlar

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az 25 yaşında olmak,

c) En az ilkokul mezunu olmak,

d) Avcı eğitimi kurslarına katılmış olmak,

e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak,

f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

g) Av suçu veya son 5(beş) yıl içerisinde av kabahati işlememiş olmak ve 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” gerekiyor.