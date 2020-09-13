Başvurular yeniden başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve ilçelerde istihdam edilmek üzere 400 temizlik personeli, 100’de güvenlik görevlisi toplam 500 personelin alınacağı iş başvuruları yeniden başladı. Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bolu Çalışma ve İş Kurumu aracılığı ile Toplum Yararına Program kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde istihdam edilmek üzere “Temizlik Personeli-400 kişi” ve “Özel Güvenlik Görevlisi-100 kişi alınacak. Talep edenler 14.09.2020 ile 18.09.2020 tarihleri arasında “ALO170” iletişim hattı ve internetten “İŞKUR E-ŞUBE” üzerinden kendileri müracaat edebileceklerdir. İŞKUR İl Müdürlüğünden başvuru alınmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında başvuru yapanlardan tamamı 23.09.2020 tarihinde yapılacak olan noter kurası yöntemiyle programa katılma koşulları uygun olanlar katılımcı olarak belirlenecek ve 01.10.2020 tarihinde program başlayacaktır. Ağustos ayı içerisinde açılan ancak okullar açılmadığı için ileri bir tarihe ötelenen programa başvuru yapanlardan başvuru koşullarını taşıyanlar otomatik olarak aktarılacağından yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Mevzuatta yer alan daha önce yararlanılan kurs/programlar arasındaki bekleme süresini doldurmuş olmak,Başvuru tarihinden önceki son 1 aylık sürede sigortalı olmamak, ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.