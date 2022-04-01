Bateri öğretmek yerine cinsel istismarda bulundu

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, “Çocuğun cinsel istismarı” davasında tutuksuz yargılanan C.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “N.K. ile bateri kursunu tamamladıktan sonra kendisini evime davet ettim. Evde kendisi fazla kalmadı. Biraz sohbet ettikten sonra evden ayrıldı. Kendisine kesinlikle tacizde bulunmadım. Bu bir iftaradır” diyerek kendisini savundu.

16 yaşındaki mağdur genç kız N.K.’de müzik öğretmenini suçlayarak; “Kendisinden bateri kursu alıyordum. Olay günü beni evine davet etti. Önce kabul etmedim. Kendisine güvenerek daha sonra teklifini kabul ettim. Evine gittik ve beni yatak odasına götürüp buruda cinsel istismarda bulununca korkumdan hemen evden çıkıp gittim. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık müzik öğretmeni C.K.’nın suçu işlediğine kanaat getirerek önce 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına daha sonra iyi hal indirimine gidilerek cezanın 6 yıl 8 ay hapis ve karşı tarafa verilmek üzere 10 bin 250 lira vekalet ücreti ödemesine karar verildi.