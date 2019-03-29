Batı Karadeniz bölgesinde bir ilk

Haber: Esra ÖZTÜRK

B.A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Yılmaz Güneş; “Cerrahi operasyonla gerçekleştirilen işlemler sonrasında hastanın iyileşme süreci ve günlük aktivitelerine geriye dönmesi biraz zaman almaktaydı. Ancak cerrahi işlem gerektirmeyen ve kasıktan girilerek yapılan işlemler hastanın işlem sonrası günlük aktivitesine daha hızlı kavuşmasını sağlıyor. Biz kardiyoloji ekibi olarak hastanemizde 2 yıldır kasıktan kalp kapağı değiştirme işlemini yapmaktaydık.Ve artık uygun hastalarımıza, kasıktan kalp kapağı değiştirme işleminden farklı olarak, Atrium ve Ventrikül arasındaki mitral kapağı ileri düzeyde kaçıran ve kalp yetmezliği olan, normalde cerrahi yöntem ile yapılan halka daraltma işlemini, boyun damarından girip ameliyatsız şekilde yapmaktayız.Bu işleme ihtiyaç duyan hastaların işlem sonrasında nefes darlığında ve yürüme güçlüğünde düzelme görülür.” dedi.

10 yıl önce By-Pass olmuş, iki kere anjio işlemi yapılmış ve kalp yetmezliği olduğu için kalbine pil takılmış olan 64 yaşındaki Esat Yıldırım’ın kısa süre önce kendilerine başvurduğunu ve şikayetlerini anlatınca bu işleme uygun olduğuna karar verdiklerini belirten Güneş; “Hastamızın şikayetleri ve durumuna ek olarak boyun damarında tıkanıklık olması sebebiyleuygulanacak olan cerrahisiz işlem boyun damarından değil de sağ omuz damarından girilerek yapıldı.Nispeten daha zor ve seyrek uygulanan bir işlem. Fakat işlem başarıyla tamamlandı.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 10:40