Batı Karadeniz, Bolu’da buluştu

HABER:C.Kutay Aykan

Kızılay Genel Merkezi’nin Bolu’da gerçekleştirdiği “Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi’ne” yüksek oranda bölgesel katılım sağlandı. Eğitimde Türk Kızılay’ının milli vizyonu, kalkınma hedefleri ve Kızılay şubelerindeki faaliyetlerini geliştirmek adına hedefler anlatıldı. Eğitime Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Türk Kızılay’ı başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konuya ilişkin Kızılay Bolu Şubesinden yapılan açıklamada, “Türk Kızılay Genel merkezimizin koordinatörlüğü ve Bolu Şubemizin ev sahipliğinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Murat Ellialtı, 24 şube başkanımız, ilçe şube başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımları ile ‘Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi’ Programımızı gerçekleştirdik” denildi.