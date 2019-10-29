Batı Karadeniz Üniversiteleri toplandı

Haber: Volkan Yılmaz

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bilecik Şey Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü katıldı.

BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu’nun sunumuyla başlayan toplantıda, merkezin amaçları, eğitim faaliyetleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırmalar, özellikli sağlık hizmetleri, Obezite ile Mücadele Eylem Planı, insan kaynakları, ulusal ve uluslararası katılımlı konferanslar, obezite ve diyabet hastalıklarının dünyada, Türkiye’de, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak'taki istatistiksel durumları ve güncel yenilikler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda konuşma yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, ulusal ve uluslararası platformda kazanılan bilimsel başarılar, sağlık alanında gerçekleştirilen yenilikler, artan öğrenci sayıları, kampüs çalışmaları ve sıfır atık projelerinde ülke ve dünya çapında tescillenen çalışmalara gösterilen hassasiyeti üniversite rektörleri ile paylaştı. Prof. Dr. Alişarlı, "Batı Karadeniz Üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmayı, üniversite-sanayi etkileşimini, üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımayı ve ülkemizin gelecek vizyonu ile kalkınma çabalarına katkı sağlamayı amaçlamaktayız” diye konuştu.

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ortak bilimsel çalışmalar yapmayı; ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans ve lisans öğrencileri ile öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemeyi amaçlıyor.