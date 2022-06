Özel Haber: S. Özge Yücel

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in amiral gemisi konumunda. Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ahmet Caner, Gündem Tv ekranlarına yapılan çalışmaları anlattı. 41 personelin çalıştığı kurumda, Bolu’nun ve Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın illerinden gönderilen gıda, yem, su ve kullanma suyu gıda analizlerini yapıyor. Kurum adına açıklamalarda bulunan Müdür Caner yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“YEM, SU VE KULLANMA SUYU GIDA ANALİZLERİ…”

“Bolu Gıda İl Şube Müdürlüğü olarak ilimizde faaliyet göstermekteyiz bakanlığa bağlı doğrudan kuruluş olarak geçmekteyiz. İlimizde ve bölge illerimizde Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın’da gıda üretimi faaliyeti gösteren gıda işletmelerinin gıda, yem, su ve kullanma suyu gıda analizleri olarak çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüklerinin bakanlığın belirlemiş olduğu programlar kapsamında aldıkları gıda ürünlerini denetim olarak numunelerini çalışıyoruz. Aynı zamanda savcılıklar tarafından tespit edilen zehirlenmeler kapsamında da zehirlenme numunelerinde kurumumuzda çalışıyoruz.”

GIDA KONTROLLERİNDE EN ÇOK NELERE DİKKAT EDİYORSUNUZ?

“Biz Müdürlük olarak laboratuvarımızda gıda analizlerinin çalışmalarını yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüklerinin Gıda Yem Şube Müdürlükleri denetimlerini yapıyorlar. Gıda numunelerini bize getiriyorlar. Mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel, kalıntı ve toksikolojik olarak incelemelerini yapıyoruz ve araştırma raporu hazırlıyoruz.”

BU YIL İÇİNDE KAÇ DERİN İNCELEME YAPILDI?

“Ocak ayından itibaren bin 500 civarında, yıl itibariyle de yaklaşık 4000-5000 numune arasında müdürlük olarak çalışma yapıyoruz. Kullanma suyu, kümes kullanma suyu, tarımsal amaçlı kullanma sularının analizlerini yapıyoruz. Bakteriyolojik, kimyasal analizlerini yapıyoruz.”

BOLU’DA 6 AY İÇERİSİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ OLAYI SİZE İNTİKAL ETTİ Mİ?

“Bolu’da ve bize bağlı olan çevre illerimizde son beş içerisinde 60’a yakın gıda zehirlenmesi numunesi çalıştık. Pozitif vaka çıktığı zamanda tarım il müdürlüklerine bildiriyoruz ve onlarda gerekli cezai işlemi uyguluyorlar.”

KURUMUNUZDA PERSEONEL SAYINIZ YETERLİ Mİ?

“Şuan kurumumuzda 41 personelimiz var. Bunun 25’i teknik personel, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, biyolog, kimyager ve idari personel kurumumuzda çalışan faaliyet gösteren ekip arkadaşlarımız. Kurumumuz Bolu Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adli tabip kuruluşudur. Verdiğimiz analiz raporları Avrupa’da da geçerliliğini sağlıyor. Biz her yıl Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından denetleme geçiriyoruz. Bu zamana kadar herhangi bir uygunsuz durumla karşılaşmadık. Çevre illerimizdeki gıda numunelerine de hem denetim hem de özel istek amaçlı bakıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden et, balık eti, yumurtada çalışıyoruz. 81 ilden Bolu’da bulunan müdürlüğümüze numune geliyor. Kurumumuz olarak 2023 Bakanlığın belirlemiş olduğu program kapsamında sularda ağır metal analizlerini yapmaya başlayacağız. İlimizde ve çevre illerimizde ‘Ulusal Kalıntı İzleme’ ağır metaller balda, et ürünlerinde araştırmalara başlanacak. Kaçak alkolle alakalı birkaç cihaz eksiğini tamamladıktan sonra bu konuda da incelemelere başlayacağız.”

KAÇAK ALKOL KONUSUNDA EMNİYET VE JANDARMA GÜÇLERİ İLE BİRLİKTE Mİ ÇALIŞACAKSINIZ?

“Jandarma ve emniyetle birlikte çalışmaktayız. Elimize geçen numuneleri Ankara, İstanbul ve çevre illere gönderiyoruz. Biz cihazımızı aldıktan sonra bu çalışmaları yapacağız. Şu anda en büyük hedeflerimizden biri” Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Şube Müdür Yardımcısı Burçan Şenkal Bektemuroğlu’da, laboratuar çalışmalarını tek tek göstererek, konumları hakkında çeşitli bilgilendirmeler yaptı.