Haber: Kasım ŞAHİN

Sabah Gazetesinin haberinde; Karadeniz, doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan bir yer. Batı Karadeniz'in incisi olarak gördüğümüz Bolu Yedigöller'de bu doğal güzelliklere ortaklık edenlerden yalnızca biri. Zengin orman örtüsüyle doğa severler için farklı bir deneyim sağlıyor. İstanbul ya da Ankara’dan birkaç saatlik yolculuğun sonunda ulaşabileceğiniz muhteşem bir doğal güzelliği olan Yedigöller, fotoğraf çektirmek ve yürüyüş yapmak isteyenlere özel. Siz de Yedigöller'i merak ediyorsanız detaylar haberimizde...

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI HAKKINDA

1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller, Bolu iline bağlı ve Türkiye'nin en güzel orman alanlarından birisidir. Fotoğrafçılar için eşsiz güzelliklere sahip olan Yedigöller, adını heyelan sonucu oluşmuş 7 tane gölden alır. Adı üstünde yedi tane gölü var: Büyük, Küçük, Derin, Serin, Nazlı, Sazlı ve İnce göller. Sessiz ve sakin bir tabiatı olan Yedigöller, şehir yaşamının yorucu ve bunaltıcı etkisinden kaçmak isteyenler için oldukça ideal bir yer.

Milli park ağaç çeşitliliği açısından oldukça zengin. Göllerin çevresi kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, dişbudak, karaağaç, ıhlamur, araçam, sarıçam, köknar gibi ağaç çeşitleri ile kaplı. Özellikle sonbahar mevsiminde sarıdan kızıl tonlara kadar her türlü renge bürünen ağaçlar, seyrine doyum olmayan görüntüler sunuyor. Doğa içinde bir hafta sonu geçirmek isteyenler mutlaka Yedigöller'e gelmeli. Göller arasındaki patika yollarda yürüyüş yapıp fotoğraf çekerek bol bol zaman geçirebilirsiniz. Eğer uygun ekipmanınız var ise kamp bile yapabilirsiniz. Yedigöller, günübirlik bir gezi için İstanbul ve Ankara için gayet iyi bir alternatif.

YEDİGÖLLER'E NE ZAMAN GİDİLİR?

Yedigöller'in her mevsimi güzeldir ancak sonbaharda bence burası çok daha romantik oluyor. Sonbaharı tercih edecekseniz en güzel zaman yaprakların kızıl ve sarı tona büründüğü Ekim ve Kasım ayları oluyor. Milli parkta fotoğraf çekmek için en uygun aylar Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım ayları. Eğer bu dönemlerde giderseniz Yedigöller'in en güzel zamanlarını yakalarsınız.

YEDİGÖLLER'DE NELER YAPILIR?

Milli parkın engebeli arazisi trekking tutkunları için biçilmiş kaftan. Doğa yürüyüşü için farklı arazi çeşitleri de mevcut. Özellikle bahar ve sonbahar mevsimlerinde Yedigöller'de kamp yapmak oldukça popüler. Eğer yeterli ekipmana sahipseniz, Türkiye'de kamp yapılacak en iyi yerlerden biri.