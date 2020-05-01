Batı Karadeniz’in vakasız tek ilçesi

Özel Haber: N. Halid Altundal

Yaklaşık 4 binlik nüfusa sahip ilimiz Kıbrıscık ilçesinde, küresel salgın koronavirüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tedbirlerin sıkı tutulduğu ilçede Belediye Başkanı Emin Tekemen, hiç koronavirüs vakasının olmadığını açıkladı.

BATI KARADENİZ’İN VAKASIZ TEK İLÇESİ

Başkan Emin Tekemen gazetemize özel yaptığı açıklamada, “Batı Karadeniz Bölgesinde koronavirüs vakasının olmadığı tek yerin Kıbrıscık olduğunu tespit ettik. Başta Kaymakamlık, İlçe Jandarma, İlçe Emniyeti, Belediye olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Güvenlik önlemleri yerinde gidiyor. Her türlü önlemi aldık. Maske sorunumuz olmuyor. Haftada 3 gün kurumları bizzat belediye olarak ilaçlıyoruz. Yaşlılarımız gerçekten çok duyarlı, gençlerimiz çok duyarlı. Sokağa çıkma konusunda Kıbrıscık’ta, gerçekten yalnızca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar değil normal vatandaşlar da büyük bir duyarlılık içinde hassasiyet gösteriyor” dedi.

“İLÇEYE GİRİŞLERİ KONTROL ALTINA ALDIK”

Ulusal kanallardan haber için arandıklarını belirten Başkan Tekemen, Merkez dahil 9 ilçeden biri olan Kıbrıscık’ta şu ana kadar vakaya rastlanmadığını bildirdi. Tekemen açıklamasının devamında, “Jandarma ve emniyete teşekkür ediyorum. Gerçekten duyarlı bir şekilde kontrolü sağlıyorlar. Bolu girişinde, genellikle Ankara girişinde jandarma bekliyor. Tali yolları tamamen bariyerlerle kapattık. İlçeye girişleri kontrol altına aldık. Ama özellikle dışarıda yaşayan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Duyarlı davrandıkları, dönmedikleri için. Bunun da faydasını gördük” diye konuştu.

“BİZİM ELİMİZDE 6 BİN CİVARINDA MASKE VAR”

İlçeye tek girişin Bolu’dan olduğunu söyleyen Tekemen, “Çok zorunlu durumlarda Ankara karayolu bölgesinden jandarmanın denetiminde girişe müsaade ediyoruz. Tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemizde şu an bizim elimizde 6 bin civarında maske var. Yine bir o kadar da Kaymakamlığın elinde var. Gerektiğinde cadde ve sokaklarda haftada bir de olsa ilaçlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN BAŞINA BELA”

Tekemen açıklamasında son olarak ise, “Bu gerçekten dünyanın başına bir bela. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, vatandaş ne kadar duyarlılık gösterirse bu işin çözümüne bir an önce ulaşacağımıza inanıyoruz. Mücadelemiz de o yönde devam ediyor” dedi.