BATIKAF Hazırlık Toplantısı BAİBÜ’de Yapıldı

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü organizasyonuyla bölgede ilk kez gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’na (BATIKAF), 11 ilden 12 üniversite katılacak. 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde BAİBÜ’de düzenlenecek fuar; Bartın, Bilecik Şeyh Edebali, Çankırı Karatekin, Düzce, Gebze Teknik, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sakarya, Sinop ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitelerinin katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açacak. Bu kapsamda BAİBÜ’de, katılımcı üniversitelerin rektör yardımcıları, kariyer merkezi yöneticileri ve öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılacağı Yetenek Kapısı sistemi yöneticilerinin katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı ve Batı Karadeniz Kariyer Fuarı Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Yaman, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı Yöneticisi Prof. Dr. Arzu İlçe, Yetenek Kapısı Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Akar da katıldı.

REKTÖR ALİŞARLI: “EV SAHİPLİĞİ YAPMAK HEYECAN VERİCİ”

Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı. Alişarlı; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, bölgede ilk defa düzenlenecek olan büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıdıklarını ifade ederek; “Katılımcı gençlerimiz, meslekleri hakkında ayrıntılı bilgi edinme, kariyer planlarına yön verme, bölgemizde faaliyet gösteren birçok firma ile tanışma, kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacaklar. İşverenler, üniversitelerin öğrenci ve mezunları ile iletişim kurma, iş ve staj olanaklarını değerlendirme imkânı bulacaklar. Bu kapsamda fuar süresince gerçekleşecek kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, seminerler, bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları gibi etkinliklerle gençlerimizin eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemelerine fırsat sunmayı da hedefliyoruz. Siz değerli paydaşlarımızla, bu büyük organizasyonda gençlerimizi, kurumlar ve özel sektörle bir araya getirerek, bölgemize ve ülkemize katkı sunarak büyük bir sinerji oluşturacağımız BATIKAF’ta birlikte çalışmaktan onur duyacağız” dedi.

BAİBÜ Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve BATIKAF Yöneticisi Prof. Dr. Arzu İlçe, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile meslek odalarının iş birliğinin hedeflendiği kariyer fuarı hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. İlçe, fuarın amacının, öğrencilerin bölgedeki kariyer olanaklarından haberdar olmalarını ve kariyerlerine ışık tutacak girişimciler, kariyer önderleri ve uzmanlar ile bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Batı Karadeniz’deki üniversiteler ile bölgenin önemli kalkınma kaynakları olan firmaların birbirleriyle olan iletişim ve iş birliklerini güçlendirmenin önemine değinen Prof. Dr. İlçe, istihdam ve kariyer imkanlarının artırılmasını, yeni fikir ve projelerin ortaya çıkmasına katkı sağlanmasını ve gençlerin ufuklarının genişletilmesini fuarın hedefleri arasında sıraladı.

“FUARA, 10-15 BİN ÖĞRENCİNİN KATILMASINI BEKLİYORUZ”

Rektör Yardımcısı ve BATIKAF Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Yaman ise, fuara Batı Karadeniz bölgesindeki 200’den fazla kurum ve firma ile paydaş üniversitelerin öğrencileri ile birlikte 10-15 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini söyledi. Fuarda yer alacak kurum ve firmaların kazanımlarını, öğrenci ve mezunlarla paylaşmalarının sağlanacağını belirten Prof. Dr. Yaman, firmaların atölye çalışmaları, örnek olay çalışmaları, mülakatlar ve çay saati etkinlikleri düzenleyebileceklerini ve sponsor firmaların tüm basılı ve dijital materyallerde yer alacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Yaman, fuar kapsamında, yetenekli ve donanımlı gençlerin staj imkanlarından yararlanmalarının sağlanacağını, yenilikçi fikirlerin, marka geliştirme önerilerinin ve yaratıcı projelerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi. BATIKAF Yetenek Kapısı Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Akar ise, öğrencilerin fuara kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıda, fuar dosyaları, paydaş üniversite yetkilileri ile paylaşıldı ve üniversitelerden beklentiler dile getirildi.