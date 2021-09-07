“Batırdığınız şirketi ayağa kaldırdık”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Meclisi Eylül Ayı 2.Oturumu 7 Eylül Salı günü gerçekleşti. Mecliste söz hakkın alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak, bir demir alma ihalesinde Bolu Belediyesinin ihaleyi sadece FETÖ itirafçısı olan bir firmaya verdiği iddia etti ve Bolu Bel A.Ş şirketine güvenmediklerini düzgün işletilmediğini belirtti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise buna karşılık “Kardeşim biz bilmiyoruz ki FETÖ itirafçısı kimdir. ‘Siz birbirinizi iyi bilirsiniz’ diyeceğimde demek istemiyorum” dedi. Öte yandan Türkiye’de bu ihaleleri denetleyen denetim komisyonunu Muhalefet partisinden seçen tek belediye Olduklarını dile getiren Başkan Özcan, “Türkiye’de denetim komisyonu başkanlığına muhalefetten denetim komisyonu başkanı seçen tek belediye biziz. Başkan dediğiniz gündemi belirler. Başkan dediğiniz neyi inceleyeceğine karar verir. Abdestinden şüphen olsa denetim komisyonu başkanı muhalefetten olsun ister misiniz? Biz sizi kendi oylarımızla denetim komisyonu başkanı seçiyoruz 2 senedir. Geçen sene Uğur Bey’di bu sene Fatih Bey, size sordum. Size yardımcı olmayan, istediğiniz belgeyi vermeyen müdür var mı? Dedim. Yok dediniz” dedi.

“SİZİN BATIRDIĞINIZ ŞİRKETİ AYAĞA KALDIRDIK”

Başkan Özcan, kendilerinden önce Bolu Bel A.Ş’nin , belediyenin kendi ihalelerine bile giremediğini belirterek, “Bolu Bel A.Ş., buraya göreve geldiğimizde 23 milyon lira borcu olan, ihalelere bile giremeyen, 70 kişinin çalıştığı son 2 ay 124 kişi alınan bir şirketle karşılaştık. İhalelere giremiyor, Belediyenin ihalelerine dahi, vergi, sigorta, piyasa borçları nedeniyle. 2019 yılına kadar Sayıştay belediye şirketlerini denetlemiyordu. 2019 yılında bizim gelmemizle denetlemeye başladı. Ayrıca bizim Bolu Bel A.Ş yeminli mali müşavir denetimine de tabi. Hem Sayıştay hem de yeminli mali müşavir denetliyor. ;Sayıştay gelmiş denetlemiş raporunu vermiş bir tek açık bulamamış şirketle ilgili. Yeminli mali müşavir gelmiş incelemiş bir şey bulamamış, sen şimdi geliyorsun burada yok FETÖ itirafçısına ihale vermişsiniz yok bilmem kime. Kardeşim biz bilmiyoruz ki FETÖ itirafçısı kimdir. ‘Siz birbirinizi iyi bilirsiniz’ diyeceğimde demek istemiyorum. Ben eski solcuların itirafçılarını bilimde FETÖ’cuların itirafçılarını bilmem. Sizin batırdığınız şirketi ayağa kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2021, 20:53