Batman-Bolu hattında hırsızlık

Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerini belirleyen polis arasında, Bolu’nu da bulunduğu beş ile de eş zamanlı baskın düzenledi.

Batman-Bolu hattında hırsızlık


Haber:Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinin Nohut köyü yakınlarından geçen Batman-Dörtyol ham petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapıldığının belirlenmesi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 12 şüpheli Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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