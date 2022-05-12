Batman Valiliğine Dörtdivanlı Hemşerimiz atandı

Haber: Uğur Balaban

Ekrem Canalp 1971 yılında Bolu ili Dörtdivan İlçesi Aşağıdüğer köyünde dünyaya geldi. 27 Ekim 2018'den beri Edirne Valisi olarak görev yapmakta idi. Canalp, ilköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

EKREM CANALP HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mezun olduğu yıl mülki idare amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara-Güdül Kaymakamlık görevlerini yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atandı.

Vali Ekrem Canalp Evli, bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

12 Mayıs 2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmî Gazete ile Batman Valiliğine atandı.