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22 Aralık 2016 Perşembe
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    • Battaniyeli önlem

    Bu hafta pazarcıda dondu sebze ve meyvede. Ancak, bir çok pazarcı sebzelerinin donup zarara uğramaması için ilginç bir yöntem buldu. Sebzelerin üstlerini battaniye ile örterek donmalarını önlemeye çalıştı.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 14:06
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    Battaniyeli önlem
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Soğuk hava pazarcı esnafını vurdu. Son günlerde hava sıcaklıklarının geceleri eksi 28 dereceye kadar çıkması nedeniyle pazarcı esnafının satışa sunmaya hazırladığı birçok sebze dondu. Zararın neresinden dönsem kardır diye hesap yapan pazarcılar sebzelerin üzerine battaniye sermekte çareyi buldu. Bazı pazarcılar ise tezgahlarının ön kısmına naylon gererek ürünlerinin soğuktan etkilenmesini önlemeye çalıştılar.

    CULLUK 80 TL

    Yılbaşı az bir süre kala bazı köylü vatandaşların kümeslerinde besledikleri ve Bolulu vatandaşlar tarafında Culuk olarak adlandırdığı hindiler de pazarda satışa çıkmaya başladı. Yılbaşı akşamları en çok tüketilen besin maddelerinin başında gelen ve köylerde doğal ortamlarda yetiştirilen, yaklaşık 3 kilo ağırlığındaki culukların tanesi 80 TL’den satılıyor.

    KASALARI YAKTILAR

    Bu hafta aşırı soğuktan dolayı bir çok vatandaş pazara çıkmamayı tercih ederken, soğuktan bir hayli etkilenen pazarcı esnafı ise tezgahlarının önüne tenekeden kurdukları sobalarda sebze ve meyve kasalarını yakarak ısınmaya çalıştılar, pazara çıkan vatandaşlarda bu nimetten faydalandılar.

    SÜS HAVUZLAR DONDU

    Belediye Meydanı ve Kent Meydanındaki süs havuzlar aşırı soğuklardan dondu. Belediye meydanındaki süs havuzun donması en çok güvercinleri etkiledi. Güvercinler donma nedeniyle su ihtiyaçlarını karşılayamazken, açlıkla da mücadele ediyorlar.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Hafta, Pazarcıda, Dondu, Sebze

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